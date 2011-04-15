Московское управление ФАС возбудило дела в отношении нескольких банков

Московское управление ФАС России возбудило дела в отношении нескольких банков за нарушение требования о получении предварительного согласия абонента на распространение в его адрес рекламы по сетям электросвязи. Об этом говорится в сообщении службы.



В результате рассмотрения нескольких заявлений граждан антимонопольным органом признаки несоблюдения части 1 статьи 18 закона "О рекламе" были установлены в действиях ПАО "Восточный экспресс банк", ПАО КБ "УБРиР", АО "Тинькофф Банк".



"Восточный экспресс банк" совершил телефонный звонок на номер заявителя с предложением оформить кредит. Однако подтвердить наличие информированного согласия абонента до настоящего момента банку не удалось. Если в ходе рассмотрения дела банком не будет представлен надлежащий документ, он может быть признан нарушителем требований закона "О рекламе".



Также действия "Восточного экспресс банка" рассматриваются на предмет возможного нарушения части 2 статьи 18 закона "О рекламе", которая запрещает автодозвон, то есть автоматический выбор или набор номера без участия человека. В настоящем случае, когда абонент ответил на входящий вызов, ему было предложено оставаться на связи и дождаться, когда его соединят с оператором. После ожидания разговор с ним начал представитель банка и озвучил рекламное предложение.



В двух других случаях гражданам поступили сообщения также с предложениями воспользоваться банковскими услугами: рефинансирование кредита и оформление карты. Пока банки не смогли доказать, что абоненты дали им свое согласие на направление в их адрес рекламных сообщений.



В распространении сообщений также участвовали ПАО "Вымпелком", ООО "ИнфоБип", ООО "ОСК".



Если причастность компаний к распространению рекламы в нарушение части 1 статьи 18 закона "О рекламе" будет доказана, они понесут ответственность наравне с банками.



За нарушение положений части 1 и части 2 статьи 18 закона "О рекламе" ответственность в виде штрафа предусмотрена частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который может составлять от 100 до 500 тыс. руб.







"AK&M" от 17.04.2020