Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/04/2020
11:30

Московское управление ФАС возбудило дела в отношении нескольких банков

Московское управление ФАС России возбудило дела в отношении нескольких банков за нарушение требования о получении предварительного согласия абонента на распространение в его адрес рекламы по сетям электросвязи. Об этом говорится в сообщении службы.

В результате рассмотрения нескольких заявлений граждан антимонопольным органом признаки несоблюдения части 1 статьи 18 закона "О рекламе" были установлены в действиях ПАО "Восточный экспресс банк", ПАО КБ "УБРиР", АО "Тинькофф Банк".

"Восточный экспресс банк" совершил телефонный звонок на номер заявителя с предложением оформить кредит. Однако подтвердить наличие информированного согласия абонента до настоящего момента банку не удалось. Если в ходе рассмотрения дела банком не будет представлен надлежащий документ, он может быть признан нарушителем требований закона "О рекламе".

Также действия "Восточного экспресс банка" рассматриваются на предмет возможного нарушения части 2 статьи 18 закона "О рекламе", которая запрещает автодозвон, то есть автоматический выбор или набор номера без участия человека. В настоящем случае, когда абонент ответил на входящий вызов, ему было предложено оставаться на связи и дождаться, когда его соединят с оператором. После ожидания разговор с ним начал представитель банка и озвучил рекламное предложение.

В двух других случаях гражданам поступили сообщения также с предложениями воспользоваться банковскими услугами: рефинансирование кредита и оформление карты. Пока банки не смогли доказать, что абоненты дали им свое согласие на направление в их адрес рекламных сообщений.

В распространении сообщений также участвовали ПАО "Вымпелком", ООО "ИнфоБип", ООО "ОСК".

Если причастность компаний к распространению рекламы в нарушение части 1 статьи 18 закона "О рекламе" будет доказана, они понесут ответственность наравне с банками.

За нарушение положений части 1 и части 2 статьи 18 закона "О рекламе" ответственность в виде штрафа предусмотрена частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который может составлять от 100 до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 17.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100