За счёт "Платона" отремонтируют дороги и мосты, заявляет Минтранс

Росавтодор направит средства от государственной системы "Платон", собранные в дорожный фонд с 2020 по 2022 год, на капитальный ремонт свыше 100 мостовых сооружений и 600 км федеральных трасс, которые расширят с двух до четырёх полос движения. Об этом сообщил Минтранс.



"Средняя интенсивность движения по выбранным трассам превышает 10 тыс. автомобилей в сутки, а по некоторым превышает 25 тыс. машин. Это одни из самых загруженных участков федеральных дорог, которые будут расширены. Их капитальный ремонт повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения. Особое внимание мы уделяем мостам и путепроводам. Дополнительные средства позволят своевременно провести их восстановление. В итоге эти работы повысят безопасность движения для миллионов автомобилистов и грузоперевозчиков", - отмечает заместитель министра транспорта - руководитель Росавтодора Андрей Костюк, цитируемый в сообщении.



Капремонт с увеличением до четырёх полос движения будет выполнен на 44 участках федеральных автодорог общей протяжённостью 600 км, проходящих по территориям 23 регионов страны. Так, на трассах Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург - Тюмень будет отремонтировано по 80 км, на автодорогах Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарской Республике и на Р-256 "Чуйский тракт" - по 30 км, и свыше 20 км - на трассах Р-242 Пермь-Екатеринбург и Р-255 "Сибирь". Общая стоимость работ составит 79.3 млрд руб.



Общая протяжённость капитально ремонтируемых мостовых сооружений превышает 6 км, они располагаются на федеральных трассах в 44 регионах страны. Среди крупнейших - мост через реку Ока на старом направлении трассы "Дон" в Московской области (617 м), мост через реку Зун-Мурино на трассе А-333 в Бурятии (228 м), мост через реку Кабарга на трассе А-370 "Уссури" в Приморском крае (222 м) и мост через реку Вуокса на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области (205 м). Общая стоимость капремонта мостовых сооружений - 18.3 млрд руб.



С учётом проведённых до 2022 года работ по капитальному ремонту федеральных трасс и мостовых сооружений общий объём отремонтированных дорог за счёт средств от госсистемы "Платон" за время её работы увеличится до 3.3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130.



"AK&M" от 17.04.2020