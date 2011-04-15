На рынках ждут пика пандемии

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть не показывают единой динамики, настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в четверг, после колебаний в течение дня, завершились ростом трех основных индексов на 0.1-1.6% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынок, с одной стороны, поступил очередной блок слабых экономических данных, в том числе по рынку труда. С другой стороны, инвесторы рассчитывали на скорое возобновление активности после достижения пика пандемии. Д.Трамп, в частности, дал региональным правительствам рекомендации по постепенному возвращению к активности.



Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 2.8%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.15%, который растерял большую часть отвоеванных в течение дня позиций.



На торгах в Азии утром преобладают оптимистичные настроения. Японский Nikkei 225 увеличился на 3.05%. Фондовые индексы Китая растут на 1-1.5%, гонконгский Hang Seng прибавляет около 2%. Статистика по КНР показала падение ВВП страны в I квартале на 6.8% г/г (ожидалось -6.5%) при сокращении розничных продаж на 15.8% г/г (ожидалось -10%) и уменьшении промышленного производства на 1.1% г/г (ожидалось -7.3%). Данные были ожидаемо слабыми, но инвесторы сконцентрировались на перспективах постепенного восстановления экономики.



Нефтяные фьючерсы утром не показывают единой динамики и изменяются в пределах 2.5%. Майские фьючерсы на нефть WTI вновь оказались в минусе и расположены ниже 20 долл., а июньские фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $28. Инвесторы, с одной стороны, уже не хотят осуществлять активные продажи ввиду близости цен к многолетним минимумам, а с другой пока не получают достаточно поводов для уверенных покупок. На рынке ждут мая и запланированного сокращения производства крупнейшими нефтедобывающими странами.



Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли и старались удержаться выше средних полос Боллинджера дневных графиков (2500 и 1040 пунктов), что им удалось, несмотря на отступление от пиков дня. В пятницу внешний фон поможет индикаторам подняться ближе к сопротивлениям 2610 и 1100 пунктов соответственно. "Быки" вновь будут стараться удержать краткосрочный тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2450-2610 пунктов.



Рубль в четверг также укрепился против доллара и евро, несмотря на неоднозначные сигналы с нефтяного рынка. Пара доллар/рубль осталась ниже сопротивления 75 руб., от которого в пятницу может продолжить отскок в район 72-73 руб. Пара евро/рубль, в свою очередь, может попробовать по итогам недели закрепиться ниже 80 руб. с перспективой движения в район 78 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль с высокой долей вероятности выйдут в плюс и попытаются развить наблюдавшийся накануне рост. Слабая статистика из КНР не стала сюрпризом, в связи с чем не дала "медведям" импульса к действию. В пятницу рискованные активы, таким образом, могут пользоваться спросом в ожидании достижения пика пандемии. Цены на золото на этом фоне оказались под давлением и вернулись к отметке $1700 за унцию, что предвещает слабость акций золотодобытчиков.



"AK&M" от 17.04.2020