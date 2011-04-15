РН-Капитал приобрёл 1.1 млн акций и 10 тыс. ГДР Роснефти

ООО "РН-Капитал" (подконтрольное ПАО "НК "Роснефть") 16 апреля 2020 года приобрело 1.1 млн обыкновенных акций и 10 тыс. ГДР Роснефти. Об этом говорится в сообщении НК.



В результате приобретения компания распоряжается 12387180 акциями и 6250755 ГДР.



Напомним, 4 августа 2018 года совет директоров Роснефти одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций ПАО "НК "Роснефть", в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции.



Со стороны НК "Роснефть" приобретение акций осуществляется на 100%-е общество группы - ООО "РН-Капитал". В рамках указанного решения совет директоров одобрил привлечение банка UBS в качестве банка-агента по реализации программы.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"