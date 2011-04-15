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17/04/2020
11:58

Госдума приняла закон, вводящий особый порядок подачи работодателем сведений о работниках

Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон позволит Правительству в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавируса, установить для работодателей особый порядок предоставления в органы Пенсионного фонда сведений о работниках (приеме на работу, увольнении, переводе на другую работу).

По действующему законодательству работодатель должен направлять такие сведения не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.


"AK&M" от 17.04.2020
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