Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/04/2020
12:29

Госдума приняла закон, освобождающий работающих с СОVID-19 медиков от НДФЛ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о мерах поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, от НДФЛ освобождаются дополнительные выплаты медикам, работающим с СОVID-19.

Скорректирован порядок расч`та налога на прибыль. С 15 до 25 млн руб. увеличится сумма выручки, до достижения которой этот налог можно будет уплачивать раз в квартал, а не каждый месяц. При этом налог будет рассчитываться исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал.

Предусматриваются налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.

Расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.

"AK&M" от 17.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100