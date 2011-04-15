Госдума приняла закон, освобождающий работающих с СОVID-19 медиков от НДФЛ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о мерах поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, от НДФЛ освобождаются дополнительные выплаты медикам, работающим с СОVID-19.



Скорректирован порядок расч`та налога на прибыль. С 15 до 25 млн руб. увеличится сумма выручки, до достижения которой этот налог можно будет уплачивать раз в квартал, а не каждый месяц. При этом налог будет рассчитываться исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал.



Предусматриваются налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.



Расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.



"AK&M" от 17.04.2020