Размер антикризисной программы превысил 2 трлн руб.

Министр экономического развития России Максим Решетников доложил на заседании Правительства РФ о плане дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.



"В целом общий размер антикризисной программы с учетом этого пакета уже превысил 2 трлн руб.", - подчеркнул глава МЭР, слова которого приводит пресс-служба министерства.



Как пояснил министр, ключевой новацией второго пакета мер по поддержке экономики является переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой поддержки. Речь идет о системе грантов, причем уже разработан необходимый порядок их предоставления грантов.



В частности, гранты смогут получить организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. "Это общепит, это сфера услуг и развлечений, сфера гостеприимства, кинотеатры, а теперь еще, учитывая сегодняшнее решение Правительства, также магазины непродовольственной розницы", - напомнил М.Решетников. Он отметил, что при разработке этих предложений президентом страны и председателем Правительства была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстрореализуемым и доступным для компаний.



"Поэтому была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что посчитает необходимым, - указал глава Минэкономразвития. - Это могут быть зарплаты, это могут быть коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи".



Вместе с тем, продолжил он, президент РФ четко ориентировал правительство на выполнение ключевой задачи - поддержку занятости. "Поэтому по факту мы будем смотреть, что случилось в компании с численностью работников и выплатила ли она зарплаты. По сути, мы будем компенсировать компании часть тех средств, которые организация уже выплатила своим работникам", - подтвердил министр.



При этом важно было не связать компанию невыполнимыми обязательствами, подчеркнул М.Решетников. "Поэтому мы отказались от идеи тотального неснижения численности занятых. Это бы существенно сократило круг получателей таких грантов. И дали определенный люфт бизнесу", - добавил он.



"Тем не менее, не менее 90% рабочих мест, должно быть сохранено по отношению к началу апреля. Это обязательное условие предоставления грантов", - напомнил М.Решетников.



Глава ведомства отметил, что выплаты в размере МРОТ - далеко не весь фонд оплаты труда компании. "По нашим изначальным оценкам, это было где-то около трети расходов, но сейчас мы посмотрели именно уровень заработной платы в МСП в пострадавших отраслях. Чуть больше половины фонда оплаты труда будет продотировано государством на эти два месяца", - сообщил он.



М.Решетников рассказал, что при обсуждении данного вопроса ряд представителей предпринимательского сообщества предлагал субсидировать бизнес пропорционально фонду оплаты труда, не привязывая поддержку к численности и МРОТ.



"Но в этом случае мы бы скорее поддержали зарплату управленцев, чем зарплату младшего персонала, которого большинство. Поэтому мы и сделали такую привязку к численности занятых", - указал он.



"Не скорою, что в чем-то, это еще и шаг чуть больший в сторону поддержки регионов, так как у них уровень рентабельности бизнеса, и, соответственно, уровень заработных плат тоже существенно отличается от крупных городов. Но, конечно, это не значит, что работник получает МРОТ. Ни в коем случае", - подчеркнул министр.



По его словам, гранты - это по сути софинансирование затрат компании на выплаты сотрудникам со стороны государства. "Но своему сотруднику компания будет платить в соответствии с Трудовым кодексом, как сейчас и предусмотрено. При этом выплата будет действовать на два месяца, по итогам апреля и мая, соответственно, выплаты будут в июне", - уточнил М.Решетников, напомнив о словах председателя Правительства Михаила Мишустина о том, что выплаты должны начаться не позднее 17 мая.



Глава МЭР также констатировал, что бизнес задает вопросы о том, что делать тем компаниям, кто уже сейчас столкнулся с недостатком средств. Он подчеркнул, что на решение именно этой проблемы направлена программа выдачи бесплатных (субсидируемых государством) кредитов на выплаты зарплаты.



"Эта программа предполагает, что малые и микропредприятия смогут получить кредиты на выплату зарплаты. Его размер также рассчитывается исходя из МРОТ и численности занятых", - сказал министр, пояснив, что речь идет об одном и том же круге получателей - и по грантам, и по кредитам. "Для предприятия МСП кредит бесплатен на 6 месяцев, проценты полностью оплачивает государство. Банк России открыл специальную программу рефинансирования банков под 4%, - добавил он. - Три четверти всех рисков по кредитам берет на себя ВЭБ".



М.Решетников напомнил, что 2 апреля были определены правила и Правительством были выделены деньги на реализацию данной программы в рамках первого пакета антикризисных.



"Параллельно с этим мы активно зазывали банки в эту программу. Сразу надо сказать, что для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя. Но мы исходим из того, что это их инвестиции в поддержание экономики своих клиентов - и текущих, и будущих, поэтому они должны быть в этом заинтересованы", - сказал он.



По словам министра, на прошлой неделе под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова были проведены совещания с банками. "Там разговор шел жесткий, потому что банки очень медленно разворачивались. Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки", - подтвердил глава ведомства. Он уточнил, что на данный момент к программе подключились пять банков, в ближайшее время в нее войдут еще 25 кредитных организаций.



Министр отметил, что лично вместе с предпринимателями обращался на "горячие линии" трех банков. "Информация в целом адекватно рассказывается, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство что-то не приняло, то просто говорят: звоните позже - приходите в мае. С руководством этих банков проведены беседы, коллеги изменили свою позицию", - заверил он.



По словам М.Решетникова, сейчас самое главное - обеспечить контроль за реализацией этих программ. "У банков своя бюрократия, своя иерархия, и она иногда гораздо более неповоротлива чем в других сферах, там тоже идет большая перестройка всех процессов". Минэкономразвития займется еженедельным мониторингом ситуации, подтвердил он. "В соответствии с поручением президента, эта программа будет в ближайшее время расширена и на средние и крупные компании. Это следующий шаг, его надо сейчас быстрее запустить", - указал глава МЭР.



Новый пакет мер также отражает поручение Президента, связанное с распространением отсрочки по уплате страховых взносов на все субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях, продолжил министр, напомнив, что ранее речь шла только о малых и микропредприятиях. "В пакет мер также включена реализация поручения Президента по реструктуризации выплат по ранее предоставленным отсрочкам, по налогам, на год, до осени 2021 года, - сообщил он. - Также предполагается предоставить отсрочку по налогам торговым центрам, большинство из которых сейчас закрыты".



В Минэкономразвития поступило много обращений со стороны владельцев ТЦ, и данная мера станет зеркальной, поскольку Правительство уже дало отсрочку арендаторам этих ТЦ на полгода, пояснил министр. "Причем на карантинный период - объем отсрочки в полном объеме, дальше, как только бизнес будет открываться - надо будет платить половину, - уточнил он. - Соответственно, все что не доплачено - отсрочка, которая будет выплачиваться в течение двух лет, 2021 и 2022 годах". "Понятно, что у ТЦ возникает кассовый разрыв, многие закредитованы, поэтому через налоги мы тоже участвуем в оказании им помощи", - добавил М.Решетников.



Министр также сообщил, что Минэкономразвития работает над механизмом сохранения рабочих мест на системообразующих предприятиях. "В соответствии с поручениями президента, на прошлой неделе установили систему объективных критериев отнесения компаний к числу системообразующих, по 70 секторам российской экономики", - рассказал он.



Планом антикризисных мероприятий также предусмотрен механизм предоставления таким предприятиям кредита на пополнение оборотных средств. "Проценты будут субсидироваться государством в размере ключевой ставки, при этом 50% рисков государство возьмет на себя, - сообщил глава ведомства. - Программа позволит предприятиям пополнить оборотный капитал, поддержит спрос в экономике, загрузит смежников, а значит - позволит сохранить рабочие места".



Также мерой поддержки спроса является увеличения размера аванса по государственным и муниципальным контрактам, отметил министр. "Предлагается до 50% поднять размер авансов, дать дополнительную ликвидность экономике", - указал он.



Следующим этапом работы будет секторальная поддержка экономики, подчеркнул Максим Решетников. "По поручению президента почти 24 млрд руб. выделено на поддержку авиаперевозок, и важно оперативно реализовать все необходимые меры, - сказал он. - Дали поручение отраслевым органам власти отрабатывать отраслевые планы с деньгами, с программами, с проектами нормативных актов".



Кроме того, 200 млрд руб. в новом пакете мер предусмотрено регионам на компенсацию выпадающих доходов. "Понимаем, насколько важны бюджеты регионов: там социальные платежи, меры по поддержке экономики. Соответственно с Минфином вырабатываем подходы, как распределять эти средства", - сообщил министр. По его словам, важно чтобы эти средства пошли именно на поддержку выпадающих доходов по итогам второго квартала 2020 года. "Будем оперативно вместе с Минфином предоставлять необходимые средства регионам", - подтвердил М.Решетников.



"AK&M" от 17.04.2020