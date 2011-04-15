Торговый центр под Павелецкой площадью построят в конце 2021 года

Строительство подземного многофункционального торгового комплекса на площади Павелецкого вокзала завершится в следующем году, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На месте бывшего долгостроя построят подземный пятиуровневый многофункциональный комплекс. Он станет частью транспортно-пересадочного узла "Павелецкий". В рамках проекта обустроят новые трамвайные пути и создадут современное городское пространство. Документация получила положительное заключение экспертизы, строительство ведётся по выданному Мосгосстройнадзором разрешению. Введут здание в октябре 2021 года", - сказал С.Лёвкин.



Уже выполнены подготовительные мероприятия: ограждение стройплощадки, подключение к сетям, вынос трамвайной линии и контактной сети из зоны застройки, обустройство временных дорог.



"Строительную площадку разделили на шесть участков-котлованов. На некоторых из них подрядчик уже разобрал железобетонные конструкции предыдущего проекта, завершил монолитные работы на фундаментной плите и приступил к устройству вертикальных конструкций: прижимных стен, колонн, пилонов и лестничных маршей", - подчеркнул С.Лёвкин.



Работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии "стены в грунте". Затем объект незавершённого строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.



В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.



"AK&M" от 17.04.2020