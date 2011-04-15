ВТБ приобретает долю в Ведуге

Банк ВТБ инвестирует $71 млн в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40.6% в активе. Полиметалл сохранит 59.4% в уставном капитале компании и получит опцион на приобретение доли ВТБ. Об этом говорится в сообщении банка.



Транзакция позволит упростить структурe собственности и будет способствовать дальнейшему развитию проекта. ВТБ Капитал выступает в качестве финансового консультанта Полиметалла по сделке.



В рамках сделки, ВТБ выкупит долю объёмом 25.7% в ООО ГРК "Амикан", которая владеет лицензией на месторождение Ведуга, у существующих миноритарных участников за денежные средства в размере $36 млн. Стоимость всего акционерного капитала Амикана оценена в $140 млн.



ВТБ также инвестирует $35 млн в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала Амикана, в результате чего доля банка составит 40.6%. Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта. ВТБ получит пут-опцион с фиксированной ставкой доходности (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) с ограничением максимальной абсолютной цены выкупа на продажу своей доли в Амикане Полиметаллу в течение двухлетнего периода между 3-м и 5-м годом после заключения сделки.



Полиметалл получит колл-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) в любое время в течение 4 лет и 9 месяцев после заключения сделки.



Расчёт по пут- и колл-опционам будет производиться в акциях Полиметалла.



Окончательное завершение сделки ожидается до конца апреля, но не позднее 13 октября 2020 года.



После завершения сделки доля Полиметалла в Амикане составит 59.4%. Полиметалл сохранит полный операционный контроль над активом.



Ведуга - месторождение упорных золотых руд с высоким содержанием золота, расположенное в Северо-Енисейском золотом поясе Красноярского края, ведущем золотодобывающем регионе России. Ведуга состоит из 4 лицензионных участков общей площадью 18 кв. км. Доступ на месторождение осуществляется по круглогодичной дороге, есть прямой доступ к федеральной энергосети.



В 2019 году рудные запасы месторождения увеличились более чем в два раза и составили 2.8 млн унций золота со средним содержанием 4.6 г/т. При этом сохраняется потенциал для дальнейшего значительного роста за счет геологоразведки.



В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на отработке богатой руды открытым способом. Затем руда транспортируется для переработки на обогатительные фабрики Полиметалла, а полученный концентрат далее перерабатывается на Амурском ГМК.



График реализации Проекта предполагает переоценку запасов и ресурсов в III квартале 2021 года, на основании которой возможно принятие инвестиционного решения в VI квартале 2021 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями - "Полиметалл") входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"