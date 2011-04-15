Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета

Сбербанк сделал бесплатным сервис "Возмещение из бюджета НДС и акцизов". Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС. Об этом говорится в сообщении банка.



Возмещение из бюджета НДС и акцизов – уникальный сервис для корпоративных клиентов, позволяющий сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будет осуществляться бесплатно.



Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 17.04.2020