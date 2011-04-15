PepsiCo ликвидировало пять филиалов.

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, ООО "Пепсико Холдингс" ликвидировало филиалы в Новосибирске (Новосибирск, улица Петухова, 79-3), Тюмени (Тюмень, улица 30 лет Победы, 33), Перми (Пермь, Деревообделочная улица, 6а), Ессентуках (Ессентуки, Пятигорская улица, дом 141), Раменском (Раменское, Транспортный проезд, дом 1).



Вместе с тем, AK&M в PepsiCo сообщили, что речь идет о чисто технических мероприятиях.



В соответствии с Налоговым кодексом, обособленным подразделением компании признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Филиалом является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения компании и осуществляющее все или часть функций компании, в том числе функции представительства.



Компания вправе, по своему усмотрению, создавать и ликвидировать обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства. Это фиксируется в ЕГРЮЛ.



В Новосибирске по указанному адресу располагался завод компании, который был продан в 2015 году. После этого по указанному адресу располагался офис компании, однако в связи с переездом, филиал по указанному адресу был ликвидирован. В Новосибирске располагаются другие офисы компании.



В Тюмени по указанному адресу располагался офис и склад компании, однако в связи с переездом филиал по указанному адресу был ликвидирован. Компания имеет другой офис в Тюмени.



В Перми по указанному адресу располагался офис и склад компании, однако в связи с переездом филиал по указанному адресу был ликвидирован. Компания имеет другой офис в Перми.



Завод в Ессентуках ранее был продан компанией в 2018 году. В связи с отсутствием производственной необходимости, филиал был закрыт, активности прекращены в 2019 году.



В Раменском в связи с отсутствием производственной необходимости, филиал был также закрыт.



Компания PepsiCo - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков.



Сегодня компания занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками (Pepsi®, 7 Up®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, "Русский дар" и другие), на рынке чипсов и снеков (Lay's®, Cheetos®, "Хрусteam"), в сегменте соков и нектаров ("Я", "Фруктовый Сад", J7®, "Любимый" и другие), на рынке молочной продукции ("Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", BioMax®, "Имунеле" и другие) и детского питания ("Агуша" и "Чудо детки"), а также в сегменте бутилированной воды ("Аква Минерале", "Родники России").



PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока.



"AK&M" от 17.04.2020