Экипаж "Союз МС-15" вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", который отстыковался 17 апреля 2020 года в 04:53 MSK от модуля "Звезда" Международной космической станции, благополучно вернулся на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.



Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие "Сарматов" (позывной экипажа) хорошее.



Пилотируемый корабль "Союз МС-15" находился в составе Международной космической станции с 25 сентября 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы).



Продолжительность пребывания в космическом полёте Олега Скрипочки и Джессики Меир составила 205 суток, а Эндрю Моргана - 272 суток (запуск на пилотируемом корабле "Союз МС-13" состоялся 20 июля 2019 года).



На борту Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.



"AK&M" от 17.04.2020