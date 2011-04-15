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17/04/2020
14:31

Экипаж "Союз МС-15" вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", который отстыковался 17 апреля 2020 года в 04:53 MSK от модуля "Звезда" Международной космической станции, благополучно вернулся на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.

Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие "Сарматов" (позывной экипажа) хорошее.

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" находился в составе Международной космической станции с 25 сентября 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы).

Продолжительность пребывания в космическом полёте Олега Скрипочки и Джессики Меир составила 205 суток, а Эндрю Моргана - 272 суток (запуск на пилотируемом корабле "Союз МС-13" состоялся 20 июля 2019 года).

На борту Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

"AK&M" от 17.04.2020
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