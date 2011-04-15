Чистые выплаты компаний по внешнему долгу в III квартале вырастут на 5% до $9.4 млрд

Во II и III кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $13 и 11.5 млрд соответственно. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты во II квартале 2020 года могут составить $12.6 млрд (на 5% ниже II квартала годом ранее) и в III квартале 2020 года - $9.4 млрд (+5%). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке).



Несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств. Ожидаемый в сентябре значимый объем предстоящих платежей сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались.



Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2020 году составляет: 10% - в апреле, 0% - с мая по август и 51% в сентябре.





"AK&M" от 17.04.2020