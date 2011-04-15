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17/04/2020
15:02

Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан

Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ считает важным расширить возможности кредитных организаций по реструктуризации кредитов населению, предоставлению гражданам новых кредитов, в частности ипотеки. При этом необходимо максимально ограничить очное взаимодействие граждан с финансовыми организациями.

Банк России предоставляет кредитным организациям возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года не признавать кредит реструктурированным. Это позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.

В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить реализацию в России стандарта Базеля III1 в части розничного кредитования. К середине 2020 года будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20–50% (в настоящее время коэффициенты риска находятся в интервале 35–100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

ЦБ рекомендует кредиторам при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности не проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в регионе проживания должника ограничительных мер.

Регулятор рекомендует кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года обеспечивать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия.

"AK&M" от 17.04.2020
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