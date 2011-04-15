СК "Ингосстрах-Жизнь" запускает продажи нового онлайн-продукта "СтопКоронавирус"

Компания "Ингосстрах-Жизнь" выпустила на рынок новый продукт "СтопКоронавирус", который позволяет клиентам обеспечить финансовую защиту на случай заболевания органов дыхания вследствие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Приобрести его можно онлайн на официальном сайте компании.

Страховая защита распространяется на впервые выявленное в течение действия договора страхования заболевание органов дыхания при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства коронавирусов, включая SARS-CoV-2 (2019-nCoV), вызывающий COVID-19. По договору покрываются такие риски, как временная нетрудоспособность, госпитализация и летальный исход. При госпитализации или временной нетрудоспособности (нахождении клиента на больничном) ежедневная выплата составит 7 тыс. руб. за каждый календарный день, начиная с первого дня и до 30 дней. В случае летального исхода заболевания наследникам клиента выплачивается 100% суммы по договору – 2.5 млн руб.



Новый продукт можно приобрести для детей и взрослых возрастом от 3 до 60 лет. Периоды страхования – 3 месяца и полгода. Стоимость полисов составляет 4 тыс. руб. и 6 тыс. 310 руб. соответственно.



"СтопКоронавирус" также позволяет клиентам воспользоваться услугой телемедицины – удалённой консультацией врача по широкому спектру вопросов, в том числе по вопросам COVID-19. Эта опция бесплатна и включается в полисы автоматически.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 17.04.2020