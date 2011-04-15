ЦБ утвердил меры по поддержке кредитования МСП

Банк России утвердил меры по поддержке кредитования МСП. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Часть малых и средних предприятий привлекает финансирование у банков посредством договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). Для расширения охвата программ поддержки МСП Банк России внесет изменения в механизм предоставления льготных кредитов кредитным организациям, распространив их на факторинг. Также важно расширить возможности МСП по дистанционному кредитованию. В связи с этим Банк России принял следующие решения:



При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам Банка России, помимо объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований кредитной организации к должникам - субъектам МСП, возникших из договоров факторинга. Данная мера будет стимулировать кредитные организации к расширению использования механизма факторинга в сегменте МСП, что приобретает особую актуальность в текущей ситуации.



Банк России с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять меры за допущенные кредитными организациями нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее).







"AK&M" от 17.04.2020