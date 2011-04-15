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17/04/2020
15:48

М.Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12.13 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Для временно безработных, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

На социальные выплаты безработным в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54.3 млрд руб. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33.36 млрд руб.



"AK&M" от 17.04.2020
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