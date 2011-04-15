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17/04/2020
16:34

RBI скупает землю в Петербурге

Группа RBI (входят компании RBI и "Северный город") на своём сайте раскрыла подробности двух новых проектов и объявила о планах расширить свой портфель земельных участков не менее чем на 200 тыс. кв. м потенциальной недвижимости до конца 2020 года.

В реализацию новых проектов компания готова инвестировать порядка 30 млрд руб.

На участке в Московском районе RBI готовит проект строительства гостиницы. В ближайшее время компания планирует получить разрешение на строительство. На участке планируется создать девятиэтажное здание гостиницы, рассчитанное на 301 номер.

RBI также завершает приобретение участка в Центральном районе, где сегодня располагается производственное здание советской постройки. На участке площадью 13.5 тыс. кв. м компания планирует построить жилой комплекс бизнес-класса на 253 квартиры, с жилой площадью около 20 тыс. кв. м, высотой 8 этажей.

В планах Группы RBI - дальнейшее активное пополнение земельного банка и строительство новых объектов недвижимости, в том числе масштабных, классов "комфорт", "бизнес" и "элита". Объем инвестиций в будущие проекты группы может составить порядка 30 млрд руб.

Компания RBI является частью девелоперской Группы RBI. RBI сегодня - это готовые и строящиеся проекты элит- и бизнес-класса в историческом центре и новых локациях Санкт-Петербурга.

"AK&M" от 17.04.2020
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