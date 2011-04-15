ЕвроХим разместил облигации БО-001Р-07 объёмом 10 млрд руб.

АО "МХК "ЕвроХим" 16 апреля завершило размещение облигаций БО-001Р-07 объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги размещены по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-31153-H-001P-02E от 2 октября 2015 года., регистрационный номер выпуска 4B02-07-31153-H-001P от 13 апреля 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101L96.



Срок погашения выпуска: 1820 день с даты начала размещения.

ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру, а её деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Головной офис компании расположен в городе Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат сотрудников компании насчитывает более 26 тыс. человек.



Чистая прибыль ЕвроХима по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла в 3 раза до $612 млн с $210 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до $3.046 млрд с $2.671 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $819 млн с $677 млн.







"AK&M" от 17.04.2020