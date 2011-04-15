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17/04/2020
16:48

Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, В.Путин

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля.

Президент напомнил, что была поставлена задача дополнительно развернуть 95 тыс. специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

На 3 апреля было готово 30% таких коек, по оперативной информации на вчерашний день - 72%. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена.


"AK&M" от 17.04.2020
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