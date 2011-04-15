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17/04/2020
17:52

Минфин разработал меры поддержки регионов в текущей экономической ситуации

Минфин разработал изменения в некоторые акты Правительства РФ и в "Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ кредитов на 2017 год" для поддержки регионов в текущей экономической ситуации и решения задач социально-значимого характера, в том числе, направленных на принятие мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении министерства, проекты соответствующих постановлений внесены в Правительство.

Изменениями в правила проведения реструктуризации предусматривается продление периода погашения задолженности до 2029 года включительно и изменение графика погашения, а именно, освобождение от погашения задолженности в 2020 году, в 2021-2024 годах погашение задолженности в размере 5% суммы задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - с возможностью её досрочного погашения.

Также предусматривается возможность превышения предельных значений основных показателей дефицита бюджета субъекта, объёма государственного долга субъекта и общего объёма долговых обязательств по рыночным заимствованиям, а также ряд норм, направленных на полное или частичное освобождение субъектов от ответственности за неисполнение принятых обязательств, предусмотренных дополнительными соглашениями.

Превышение возможно на сумму средств, которые направленны на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом.

"AK&M" от 17.04.2020
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