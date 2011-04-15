Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 апреля

Банк России установил на 21 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.5695

1 Азербайджанский манат 44.0116

100 Армянских драмов 15.4284

1 Белорусский рубль 30.5082

1 Болгарский лев 41.4879

1 Бразильский реал 14.2565

100 Венгерских форинтов 22.9483

1000 Вон Республики Корея 61.1823

10 Гонконгских долларов 96.3354

1 Датская крона 10.8744

1 Доллар США 74.6657

1 Евро 81.1019

100 Индийских рупий 97.5544

100 Казахстанских тенге 17.4402

1 Канадский доллар 53.0862

100 Киргизских сомов 92.8993

1 Китайский юань 10.5530

10 Молдавских леев 42.4039

1 Новый туркменский манат 21.3636

10 Норвежских крон 71.8361

1 Польский злотый 17.9493

1 Румынский лей 16.7683

1 СДР (специальные права

заимствования) 101.741

1 Сингапурский доллар 52.4964

10 Таджикских сомони 72.8801

1 Турецкая лира 10.8409

10000 Узбекских сумов 73.8314

10 Украинских гривен 27.5755

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.8916

10 Чешских крон 29.7960

10 Шведских крон 74.5271

1 Швейцарский франк 77.1340

10 Южноафриканских рэндов 39.4695

100 Японских иен 69.2889

"AK&M" от 20.04.2020