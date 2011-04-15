Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 апреля

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Банк России установил на 21 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5695
1 Азербайджанский манат 44.0116
100 Армянских драмов 15.4284
1 Белорусский рубль 30.5082
1 Болгарский лев 41.4879
1 Бразильский реал 14.2565
100 Венгерских форинтов 22.9483
1000 Вон Республики Корея 61.1823
10 Гонконгских долларов 96.3354
1 Датская крона 10.8744
1 Доллар США 74.6657
1 Евро 81.1019
100 Индийских рупий 97.5544
100 Казахстанских тенге 17.4402
1 Канадский доллар 53.0862
100 Киргизских сомов 92.8993
1 Китайский юань 10.5530
10 Молдавских леев 42.4039
1 Новый туркменский манат 21.3636
10 Норвежских крон 71.8361
1 Польский злотый 17.9493
1 Румынский лей 16.7683
1 СДР (специальные права
заимствования) 101.741
1 Сингапурский доллар 52.4964
10 Таджикских сомони 72.8801
1 Турецкая лира 10.8409
10000 Узбекских сумов 73.8314
10 Украинских гривен 27.5755
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.8916
10 Чешских крон 29.7960
10 Шведских крон 74.5271
1 Швейцарский франк 77.1340
10 Южноафриканских рэндов 39.4695
100 Японских иен 69.2889
"AK&M" от 20.04.2020