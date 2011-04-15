ЦБ установил учётную цену золота на 21 апреля - 4044.82 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России







Золото: - 4044.82 руб./грамм

Серебро: - 36.37 руб./грамм

Платина: - 1874.83 руб./грамм

Палладий:- 5197.20 руб./грамм

"AK&M" от 20.04.2020