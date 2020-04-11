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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 18 апреля, в размере 73.9441 руб. против 73.7119 руб. на 17 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
17.04.20 - 73.7119 руб.
16.04.20 - 73.7145 руб.
15.04.20 - 73.3150 руб.
14.04.20 - 73.5245 руб.
11.04.20 - 73.7515 руб.
"AK&M" от 17.04.2020