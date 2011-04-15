Повтор! Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале, по данным ЦБ, снизился на 6.7% до $93.6 млрд

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале снизился на 6.7% до $93.6 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 26.5% до $22.7 млрд. Объём экспорта уменьшился на 11.3% до $58.2 млрд, импорта - вырос на 2.1% до $35.4 млрд.





"AK&M" от 17.04.2020