Рынок в ближайшие недели будет слабопредсказуемым. Дональд Трамп планирует в мае ослабить карантинные меры в США, чтобы возобновить экономическую деятельность. Трамп выступает за постепенное возвращение к нормальной жизни в тех регионах, где коронавирус не получил сильного распространения. Чем это кончиться - новой волной эпидемии или чем-то позитивным? Результаты очередного этапа тестирования препарата для лечения COVID-19 "Ремдисивир" будут опубликованы в последних числах апреля и пока не ясно, какими они будут. Об этом говорится в комментарии директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.



С вложениями в акции сейчас надо быть осторожным. Восстановительное ралли на американском рынке может взять паузу. Марк Мобиус, партнер-основатель в Mobius Capital Partners, считает, что увеличение темпов роста на фондовом рынке США приведет к рыночной коррекции. "Я считаю, что рынок показывает невероятные темпы восстановления.



Если определить бычий рынок как рост на 20%, то мы сейчас снова в бычьем рынке. Но я так не думаю, поскольку, в конце концов, удар по прибыли у такого большого количества компаний по всему миру, в том числе в развивающихся странах, еще до конца не прочувствован рынком. И как только выйдут провальные результаты по прибыли в массовом количестве, тогда у участников рынка появятся сомнения. … мы также резервируем некоторое количество средств вне рынка, чтобы когда рынок снова начнет корректироваться, мы могли бы вернуться в него. Я ожидаю коррекцию, потому что темпы роста сейчас слишком велики. Так что нужно, так сказать, держать некоторое количество пороха наготове", - сообщает М.Мобиус.



Эта неделя будет относительно спокойно с точки зрения публикации макроэкономической статистики, однако стоит обратить внимание на ряд публикаций. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе и индекса PMI для сферы услуг за апрель в четверг. В пятницу США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. Очередное заседание Банка России по ставке пройдет 24 апреля и глава ЦБ на прошлой неделе заявила о возможном снижении ставки. Такой сценарий вполне вероятен потому, что политика ЦБ не может выбиваться из общего тренда мировых центральных банков, а инфляция в апреле стала снижаться.





"AK&M" от 20.04.2020