В.Путин продлил действие паспортов и водительских прав

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.



В соответствии с указом, признаются действительными паспорт гражданина РФ и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.



Установлено, что для граждан РФ, достигших с 1 февраля по 15 июля 2020 года возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина РФ, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или заграничный паспорт.









"AK&M" от 20.04.2020