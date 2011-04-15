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20/04/2020
11:20

РЖД отменили 76 дополнительных поездов в летнем сезоне

РЖД временно выводят из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники.

Дополнительные и сезонные поезда традиционно вводятся для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков. Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия, целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует.

Холдинг отмечает развитие тенденции к дальнейшему снижению заполняемости пассажирских поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается почти 80%-ное снижение пассажиропотока на сети РЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. Например на поезда отправляющиеся в мае количество возвращенных билетов до 7 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено переоформить их, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг оперативно восстановит существующую маршрутную сеть и готов рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов.

"AK&M" от 20.04.2020
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