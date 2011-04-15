Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/04/2020
11:29

В.Путин разрешил иностранцам трудиться без разрешения на работу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Устанавливается, что с 15 марта по 15 июня 2020 года иностранные граждане, у которых истекает срок действия документов, могут не продлевать визу и вид на жительство. Данное правило распространяется и на разрешение на работу, патент, а также на документы, позволяющие привлекать иностранных работников.

В соответствии с указом, работодатели с 15 марта по 15 июня 2020 года, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, смогут использовать в качестве работников: иностранцев, не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей разрешения на привлечение и использование иностранных работников); иностранцев, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов.


"AK&M" от 20.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100