В.Путин разрешил иностранцам трудиться без разрешения на работу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.



Устанавливается, что с 15 марта по 15 июня 2020 года иностранные граждане, у которых истекает срок действия документов, могут не продлевать визу и вид на жительство. Данное правило распространяется и на разрешение на работу, патент, а также на документы, позволяющие привлекать иностранных работников.



В соответствии с указом, работодатели с 15 марта по 15 июня 2020 года, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, смогут использовать в качестве работников: иностранцев, не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей разрешения на привлечение и использование иностранных работников); иностранцев, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов.





"AK&M" от 20.04.2020