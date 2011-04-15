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20/04/2020
11:51

"Аэроэкспресс" изменил расписание на Внуковском направлении

"Аэроэкспресс" изменил расписание на Внуковском направлении. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Так, с 21 апреля 2020 года количество рейсов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" будет уменьшено. Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 08:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта "Внуково" аэроэкспрессы будут отправляться в 07:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Напомним, что на Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы курсируют один раз в час. В сторону аэропорта "Шереметьево" с Белорусского вокзала поезда отправляются каждый час в :05 минут с 06:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта "Шереметьево" - каждый час в :15 минут с 05:15 до 23:15 включительно. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом аэроэкспрессы курсируют ежечасно с 06:00 до 23:00 включительно в обе стороны.

Также скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта "Шереметьево". В сторону аэропорта экспресс-автобусы отправляются от станции метро Ховрино каждые полчаса с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 включительно. От терминала B аэропорта "Шереметьево" экспресс-автобусы отходят каждые полчаса с 07:30 до 10:30 и с 15:30 до 19.30 включительно.



"AK&M" от 20.04.2020
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