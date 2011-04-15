Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/04/2020
12:41

Гендиректором Новотелекома назначена Т.Семьянова

Генеральным директором ООО "Новотелеком" назначена Татьяна Семьянова. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"Новотелеком" принадлежит "ЭР-Телекому".
"ЭР-Телеком" - российская телекоммуникационная компания. Основное юридическое лицо компании - АО "ЭР-Телеком Холдинг". Головной офис - в Перми.

В 2001 году в Перми было образовано ЗАО "ЭР-Телеком" путём слияния телефонного оператора ЗАО "Элсвязь" и Интернет-провайдера ЗАО "Рейд-Интернет", работавших в Перми с 1997 года. В феврале 2006 года "Пермская финансово-производственная группа" за счёт допэмиссии и выкупа акций у других акционеров стало владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЭР-Телеком". В апреле 2006 года совет директоров ЗАО "ЭР-Телеком" принял решение о создании управляющей компании ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" для курирования развития региональных проектов компании. В мае 2009 года акционеры ЗАО "ЭР-Телеком" приняли решение об изменении типа общества на открытое. В 2010 году компания завершила присоединение 14 региональных дочерних компаний к ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг". С марта 2015 года изменилось наименование с ЗАО на АО "ЭР-Телеком Холдинг".

В 2015 году приобрёл нескольких локальных операторов: АО "Ярославльтелесеть", АО "Деловая Сеть - Иркутск", АО "Мегаполис-Телеком" и АО "Сибирская телефонная компания" в Иркутске. В июне 2016 приобрёл оператора беспроводного доступа ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" (бренд "Энфорта"), также ООО "ТураТелеком", ООО "Корвет Телеком", ООО "Интел" в Рязани и ООО "ВЕСТ КОЛЛ СПб". В 2017 году купили ведущего интернет-провайдера Новосибирска "Новотелеком" (бренд "Электронный город"), АО "ИНФОСЕТИ" в Москве, ООО "Сатурн-Интернет" в Перми, ООО "Директ-Телеком", ООО "РадиоНет" в Санкт-Петербурге, АО "ТКС "Нева", АО "АКАДО-Екатеринбург", ООО "Коламбия Телеком" в Волгограде и ООО "Энлинк Телекоммуникации" в Рязани.

В 2016-2017 годах АО "ЭР-Телеком Холдинг" было реорганизовано путём присоединения к нему АО "Мегаполис-Телеком", АО "Сибирская телефонная компания", ООО "Корвет Телеком" (Иркутск), АО "Ярославльтелесет", ООО "Перспектива" (Санкт-Петербург), ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", АО "ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕМАТИКА" (Москва), ООО "РадиоНет" (Санкт-Петербург), ООО "СТК" (Иваново), ООО "ИНФОСЕТИ-КАЛУГА".

В 2018 году приобрёл операторов ООО "Кредолинк" (Санкт-Петербург), "Аксинет" (Курск), ТОМТЕЛ (Томск). В декабре 2019 года приобрел ООО "Компания СКВ" работающую под брендом "СКВ-Телеком" (Воронеж) и ООО "Кроникс Плюс" бренд Rinet (Москва).

"AK&M" от 20.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100