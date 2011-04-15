Ингосстрах и "Информзащита" представляют новый продукт по киберстрахованию

В условиях пандемии короновируса и перехода большинства компаний на удалённую работу наблюдается рост попыток кибермошенничества и преступлений в области информационной безопасности, которые могут нанести значительный ущерб организациям. Для комплексной защиты материальных и информационных активов организаций Ингосстрах представляет новый продукт – полис страхования от киберрисков, разработанный в партнёрстве с компанией "Информзащита". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа страхования предусматривает защиту денежных средств, электронных данных и ИТ-инфраструктуры как от внешних воздействий – компьютерных атак, вирусов, действий мошенников, так и от непредвиденных технологических сбоев. Диагностика информационной системы и минимизация последствий в рамках страховой программы осуществляется экспертами компании "Информзащита".



Страховая программа даёт новые инструменты сервису IZ:SOC, который создан с целью проведения постоянного мониторинга подозрительной активности внутри IT-инфраструктуры организации и на ее периметре. В частности, IZ:SOC обеспечивает: сбор и хранение событий информационной безопасности, автоматизированный анализ потока событий, ручную обработку инцидентов командой аналитиков с учетом особенностей инфраструктуры, оповещение об инцидентах по выбранным каналам связи и представление рекомендаций по реагированию, автоматизированный регулярный анализ защищенности, а также аналитическую отчётность.



Таким образом, полис страхования позволяет не только покрыть широкий спектр убытков, возникающих в случае нарушения информационной безопасности, но и предотвратить возникновение угрозы путём непрерывного контроля и сопоставления происходящих в информационной системе событий.



"В настоящее время киберугрозы затрагивают огромное число организаций и частных лиц. И в дальнейшем ситуация будет усложняться, ведь технологии все больше и больше интегрируются во все процессы жизни, – отмечает начальник управления страхования банковских и информационных рисков "Ингосстраха" Антон Казиев, – "Число киберпреступлений в мире и в России растёт, а размер убытков превышает сотни миллионов долларов. При этом рынок испытывает недостаток в адекватных инструментах защиты, которые действовали бы не только "постфактум", но и превентивно. Синергия опыта "Ингосстраха" в страховом деле и экспертизы "Информзащиты" в разработке защитных инструментов обеспечили создание нового, не имеющего аналогов на российском страховом рынке продукта по киберстрахованию. Отметим, что нашей целью была разработка программы, максимально соответствующей текущей ситуации в киберзащите и реальным потребностям потенциальных клиентов", – подчеркнул Антон Казиев.



"Краеугольным вопросом, с которым всегда обращались клиенты к поставщикам продуктов и сервисов по информационной безопасности, был вопрос об ответственности. Ведь любой остаточный риск в итоге должен быть обработан, и приняты меры по его компенсации. Раньше подобные вопросы обычно решались в рамках штрафных санкций за нарушение SLA, и, соответственно, компенсации не могли покрывать реальных убытков. С появлением продукта по киберстрахованию мы наконец можем обеспечить реальную полную защиту наших клиентов, за счёт сочетания существенного снижения нашими сервисами рисков киберугроз и страхования остаточного уровня рисков", – комментирует Иван Мелехин, директор по развитию Security Operarion Center компании "Информзащита".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"Информзащита" - ведущий российский системный интегратор в сфере информационной безопасности современных автоматизированных систем любой сложности. Компания предлагает услуги консалтинга, аудита и анализа систем безопасности, внедряет, поставляет и поддерживает специализированные технические решения. "Информзащита" является сертифицированным партнером ряда ведущих мировых вендоров и осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Министерства обороны Российской Федерации.



"AK&M" от 20.04.2020