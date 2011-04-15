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20/04/2020
13:41

Объём потребкредитования в РФ в марте уменьшился на 15.2%

В РФ в марте 2020 года выдано 1.43 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 15.2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом в первом квартале 2020 года выдано 4.07 млн потребительских кредитов, что на 10.3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В марте 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ выдано в Москве (68.9 тыс.), Московской области (61.5 тыс.), Краснодарском крае (56 тыс.), Республике Башкортостан (48.7 тыс.) и Свердловской области (46.2 тыс.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали Ставропольский (-21.4%) и Хабаровский (-21.1%) края, Республика Башкортостан (-20.7%), Алтайский край (-20.3%) и Челябинская область (-19.4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте снизилась на 10.2% и 10.1% соответственно.


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