Росимущество завершает акционирование Промсырьёимпорта

Росимущество завершает мероприятия по акционированию ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьёимпорт" Минэнерго России. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В рамках реализации программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы 23 января 2020 года принято решение об условиях приватизации ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" Минэнерго России, предусматривающее его реорганизацию путем преобразования в акционерное общество. На текущем этапе предприятие проводит мероприятия по государственной регистрации выпуска акций создаваемого акционерного общества.



История ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьёимпорт" Минэнерго России началась более 80 лет назад. Являясь монопольным представителем СССР на мировом рынке металлов, оно занималось импортом черных металлов, обеспечивая в том числе оборонную промышленность, работающую для фронта в периоды Великой Отечественной войны. Сейчас основой деятельности объединения является содействие повышению эффективности и практической реализации государственной политики в области энергетики, участие в реализации проектов Министерства энергетики РФ в России и за рубежом, направленных на повышение конкурентоспособности экономики России, её диверсификации.



Создаваемое акционерное общество в последующем не планируется к включению в программу приватизации федерального имущества и будет осуществлять государственные задачи, в том числе, по повышению эффективности и практической реализации государственной политики в области энергетики, участие в реализации проектов Министерства энергетики РФ.



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