М.Мишустин включил розничную торговлю непродовольственными товарами в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В перечне появился новый раздел "Розничная торговля непродовольственными товарами", включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.



В раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков.





"AK&M" от 20.04.2020