В России отзывают 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 года по апрель 2019 года.



Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 20.04.2020