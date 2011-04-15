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20/04/2020
13:54

Правительство РФ продлило полномочия президента Транснефти Н.Токарева

Росимущество РФ, владеющее 100% обыкновенных акций компании "Транснефть", 17 апреля 2020 года на основании директивы Правительства РФ от 16 апреля приняло решение о продлении полномочий Николая Токарева президентом ПАО "Транснефть" сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Н.Токарев - председатель правления, президент ПАО "Транснефть". На должность президента компании назначен в 2007 году.

В период с 2000 по 2007 год являлся генеральным директором государственного предприятия "Российское внешнеэкономическое объединение "Зарубежнефть" (с 2004 года - ОАО "Зарубежнефть"). Работал в горнорудной промышленности СССР, затем - в Управлении делами Президента РФ.

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.

"AK&M" от 20.04.2020
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