Москва и Подмосковье продлили пропускной режим до мая. Об этом сообщили органы власти



Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге, проведена интеграция приложений для выдачи цифровых пропусков Москвы, Московской области и Ростелекома.



Начиная с 22 апреля 2020 года для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.



Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь - данное требование становится обязательным. Причём сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая, а неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.



Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.



Для использования автомобиля необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок - тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.



Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска.



Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.



Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.



Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.



"AK&M" от 20.04.2020