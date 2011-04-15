Банки одобрили беспроцентные кредиты на 4.6 млрд руб. малому бизнесу на поддержку занятости

По данным мониторинга только пяти крупных банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2.5 тыс. заявок на 4.6 млрд руб. Из них профинансировано 911 заявок на 1.7 млрд руб. - малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Ранее Минэкономразвития внесло в Правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.



К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки (на 25.7 млрд руб.). При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, Втб, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.



Напомним, что помимо беспроцентных зарплатных кредитов Правительство на этой неделе приняло решение о предоставлении грантов пострадавшему малому и среднему бизнесу на софинансирование зарплаты сотрудников. На каждого сотрудника при условии сохранения не менее 90% штатной численности государство готово выплачивать сумму в размере МРОТ, то есть 12.13 тыс. руб. в месяц.



В Минэкономразвития проходит сбор заявок от кредитных организаций и по программе отсрочки по кредитам – из 26 заявленных банков соглашения с ведомством заключили уже 8. Общий расчётный портфель по этим заявкам освобождения от процентов по всем заявкам от банков составляет 2.5 млрд руб., расчётная сумма кредитов составляет около 75 млрд руб.).



"AK&M" от 20.04.2020