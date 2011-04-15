Президентом АФК "Система" назначен В.Чирахов

Председатель совета директоров ПАО "Детский мир" Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК "Система". Об этом говорится в сообщении АФК.



В соответствии с решением совета директоров он вступает в новую должность 20 апреля 2020 года.



Ранее занимавший должность президента корпорации Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК "Система".



В.Чирахов пришёл в "Детский мир" в марте 2012 года, с октября 2012 года по апрель 2020 года занимал должность генерального директора, а с 3 апреля 2020 года избран председателем совета директоров этой компании. С 2009 до 2012 года работал в компании "Кораблик", пройдя путь от коммерческого до генерального директора. С 2001 по 2009 годы работал в компаниях-лидерах розничной торговли: "Партия-Электроника", "М.Видео" и "Линдекс".



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Выручка Группы за IV квартал 2019 года увеличилась на 2.7% до 181.1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.7 млрд руб., снизившись на 4.6%. Скорректированная чистая прибыль составила 26.8 млрд руб.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".



"AK&M" от 20.04.2020