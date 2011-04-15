Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/04/2020
14:25

Nordgold построит новую электростанции на своём руднике в Гвинее

Международная золотодобывающая группа Nordgold объявила о подписании договора с китайской производственно-сервисной группой SUMEC, ключевым участником Национальной машиностроительной корпорации Китая (SINOMACH), на проектирование и строительство 33 МВт электростанции на руднике Lefa - одном из крупнейших золотодобытчиков в Гвинее. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая мазутная электростанция заменит существующую, что обеспечит снижение потребления топлива для производства электроэнергии на 15% и моторного масла - на 30%. Таким образом, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 17 тыс. т в год, что соответствует целям Nordgold в области борьбы с изменением климата, а также демонстрирует приверженность компании целям Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

Проектирование и строительство станции оценивается в $23 млн, а ее введение в эксплуатацию ожидается в конце 2021 года.

Nordgold - международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 тыс. сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. Компания основана в 2007 году. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.

"AK&M" от 20.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100