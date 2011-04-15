Промсвязьбанк начинает приём заявок на ипотеку по ставке 6%

Промсвязьбанк начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. Об этом говорится в сообщении банка.



В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая 2020 года.



Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6.5% была объявлена президентом России 16 апреля. Уже с 20 апреля в ПСБ можно подать заявку на ипотеку до 8 млн руб. для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%.



Объём ипотечного портфеля ПСБ превышает 100 млрд руб. За I квартал 2020 года банк увеличил объёмы выдачи ипотеки на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина выдач за квартал приходится на кредитование новостроек.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 20.04.2020