Движение по Калужскому шоссе восстановлено. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Частичное перекрытие Калужского шоссе в поселении Вороновское около деревни Голохвастово было связано со строительством инфекционного центра.



Напомним, 17 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли инфекционный госпиталь в Новой Москве.



Коронавирусный центр построили в районе деревни Голохвастово поселения Вороновское за месяц. Ежедневно и круглосуточно здесь работало около 11 000 строителей и более 1500 единиц техники. Это полноценный инфекционный госпиталь, который будет функционировать и после пандемии коронавирусной инфекции.



Изначально лечебный корпус проектировался с учётом трансформации в реанимационный за 24 часа. В процессе строительства за счёт оптимизации внутреннего пространства здания удалось увеличить вместимость до 800 койко-мест, при необходимости возможно уплотнение до 900. Все койки могут быть трансформированы в реанимационные.



При строительстве использовалось более 200 тыс. куб. м песка, около 14 тыс. куб. м бетона, 6.5 тыс. т металлоконструкций и около 280 тыс. кв. м сэндвич-панелей. Только при обустройстве помещений установили более 5 тыс. внутренних и наружных дверей и свыше 3 тыс. вентсистем.



"AK&M" от 20.04.2020