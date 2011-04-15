Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/04/2020
14:48

Препарат "Гидроксихлорохин" начали выпускать в России

ЗАО "Биоком" (входит в АФК "Система") начало поставки противомалярийного препарата "Гидроксихлорохин", рекомендованного Минздравом в протоколах этиотропного лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.

Первые партии (8 тыс. упаковок суммарно) отправлены по договорам в различные регионы РФ.

"Биоком" - единственная отечественная компания, имеющая регистрационное удостоверение на гидроксихлорохин в России. "Биоком" выпускает лекарственный препарат "Гидроксихлорохин" с 2017 года, но объёмы его производства всегда были небольшими - до 4 тыс. упаковок в год.

В протоколах лечения "Гидроксихлорохин" рекомендуется применять в комбинации с азитромицином. Препарат с данным МНН есть в портфеле другого входящего в холдинг предприятия - ОАО "Синтез" ("АзитРус"), кроме данного препарата ОАО "Синтез" производит еще 13 лекарственных средств из списка Минздрава, опубликованного в 5-й версии документа "Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции" от 5 апреля 2020 года.

ЗАО "Биоком" - это современное фармацевтическое производство, единственное в России имеет сертификацию ВОЗ. В портфеле около 30 наименований препаратов, 16 входит в список ЖНВЛП. Предприятие расположено в г. Ставрополь. Управляющей организацией является ЗАО "Фарм-центр", куда также входит ОАО "Синтез". Акционерами завода являются АФК "Система".

Препарат "Гидроксихлорохин" входит в перечень ЖНВЛП, отпускается строго по рецепту врача.

"AK&M" от 20.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100