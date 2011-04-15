Препарат "Гидроксихлорохин" начали выпускать в России

ЗАО "Биоком" (входит в АФК "Система") начало поставки противомалярийного препарата "Гидроксихлорохин", рекомендованного Минздравом в протоколах этиотропного лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



Первые партии (8 тыс. упаковок суммарно) отправлены по договорам в различные регионы РФ.



"Биоком" - единственная отечественная компания, имеющая регистрационное удостоверение на гидроксихлорохин в России. "Биоком" выпускает лекарственный препарат "Гидроксихлорохин" с 2017 года, но объёмы его производства всегда были небольшими - до 4 тыс. упаковок в год.



В протоколах лечения "Гидроксихлорохин" рекомендуется применять в комбинации с азитромицином. Препарат с данным МНН есть в портфеле другого входящего в холдинг предприятия - ОАО "Синтез" ("АзитРус"), кроме данного препарата ОАО "Синтез" производит еще 13 лекарственных средств из списка Минздрава, опубликованного в 5-й версии документа "Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции" от 5 апреля 2020 года.



ЗАО "Биоком" - это современное фармацевтическое производство, единственное в России имеет сертификацию ВОЗ. В портфеле около 30 наименований препаратов, 16 входит в список ЖНВЛП. Предприятие расположено в г. Ставрополь. Управляющей организацией является ЗАО "Фарм-центр", куда также входит ОАО "Синтез". Акционерами завода являются АФК "Система".



Препарат "Гидроксихлорохин" входит в перечень ЖНВЛП, отпускается строго по рецепту врача.



"AK&M" от 20.04.2020