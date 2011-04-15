Генпрокуратура направила в суд дело о катастрофе самолёта Аэрофлота

Генпрокуратура направила в суд дело о катастрофе самолёта RRJ-95B ПАО "Аэрофлот" в Международном аэропорту "Шереметьево", произошедшей 5 мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, в связи с возникшими неполадками командир воздушного судна Денис Евдокимов принял решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту авиалайнера, следовавшего рейсом по маршруту Москва-Мурманск, находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.



Около 18 часов 30 минут при совершении жесткой посадки самолет загорелся. В результате пожара 40 пассажиров и бортпроводник погибли, 10 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.



Как установлено органами следствия, причиной катастрофы явилось несоблюдение Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолёта при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолёта от взлётно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолёта и его систем, пожару и гибели людей.



Д.Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта по части 3 статьи 263 УК РФ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 20.04.2020