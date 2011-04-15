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20/04/2020
15:20

На трассе М-1 "Беларусь" установят акустические экраны

На трассе М-1 "Беларусь" установят акустические экраны. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Акустические экраны, проектно-сметную документацию на строительство которых рассмотрел Санкт-Петербургский филиал ведомства, установят на 319 и 336 км автомобильной дороги М-1, в Ярцевском районе Смоленской области. Сооружения нужны для снижения уровня шума на территории населенных пунктов, прилегающих к дороге - города Ярцево, а также деревень Суетово и Ланино.

Общая протяженность шумозащитных экранов составит 3630.68 м. Их высота - 6 м. Для прохода пешеходов вдоль экранов к автобусным остановкам будут устроены пешеходные дорожки шириной 2.25 м. Также проектом предусмотрено переустройство электроосвещения в местах установки экранов.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Автомобильная дорога федерального значения М-1 "Беларусь" проходит от Москвы до государственной границы с Республикой Беларусь по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность магистрали составляет 450 км.



"AK&M" от 20.04.2020
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