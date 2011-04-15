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20/04/2020
15:25

Альфа-Банк начал принимать заявления на ипотеку с господдержкой по ставке 6.5%

С 20 апреля 2020 года в Альфа-Банке можно подать заявление на ипотечный кредит по льготной программе под 6.5% годовых. Разницу между рыночной ставкой и 6.5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис. Об этом говорится в сообщении банка.

По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн руб. в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

Теперь, чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счёту, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.

"AK&M" от 20.04.2020
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