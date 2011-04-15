Рубль находится под давлением нефти

Новую неделю рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением рынка нефти, где стоимость марки Brent к середине дня теряла почти 4%. Даже с учетом действия сделки ОПЕК+ рынок, по всей видимости, так и не увидит восстановления нефтяных котировок без постепенного ослабления мировых ограничительных мер и их негативного воздействия на глобальный экономический рост. Дополнительным негативным фактором для рубля в понедельник выступало общее неприятие к риску, выражавшееся в снижении основных фондовых индексов и укреплении доллара как в основных валютных парах, так и к большинству валют на развивающихся рынках. Об этом говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрия Кравченко.



Тем не менее, с начала апреля рубль продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках. Ежедневные продажи валюты Банком России на локальном рынке продолжают компенсировать сокращение притока валютной выручки из-за снижения нефтегазовых доходов. Одновременно важную поддержку рублю продолжает оказывать резкое сжатие импорта в результате действия ограничении й на передвижение и закрытия международных границ.



Уже в предстоящую пятницу ЦБ может возобновить цикл смягчения процентной политики. Еще в начале апреля, на самой первой из еженедельных пресс-конференции Э.Набиуллиной, главой ЦБ был отмечен лишь некоторый потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году. На следующей конференции неделю спустя Э.Набиуллина сообщала, что ЦБ может вернуться к процессу смягчения процентной политики со второй половины текущего года, однако уже на заседании 24 апреля будет рассматривать в качестве одного из вариантов вопрос снижения ключевой ставки. На последней пресс-конференции 17 апреля глава ЦБ назвала вариант смягчения процентной политики в качестве основного, который будет рассматриваться на ближайшем заседании.



Аналитик полагает, что решение на заседании 24 апреля будет во многом зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке в течение текущей недели и от свежих недельных данных по инфляции. Положительная динамика рубля с начала апреля и сохранение темпов роста годовой инфляции на уровне не выше 3% открывают хорошую возможность для ЦБ РФ снизить ключевую ставку 24 апреля на 25 б.п. (до 5.75% годовых).







"AK&M" от 20.04.2020