Сбербанк присоединился к новой правительственной программе поддержки предпринимательства

Сбербанк присоединяется к программе Правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.



Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и Правительство РФ.



Предприниматель, по собственному выбору, сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 20.04.2020