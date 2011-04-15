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20/04/2020
16:56

Промсвязьбанк обеспечил финансирование строительства 16 медцентров в России

Промсвязьбанк обеспечил финансирование ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на строительство 16-ти многофункциональных военных медицинских центров на территории России — от Калининграда до Камчатки. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк установил кредитный лимит на исполнение контракта на сумму 6 млрд руб.

По словам председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, ПСБ обеспечил все необходимые условия для бесперебойного сопровождения расчётов по государственным контрактам и оперативного финансирования проектов, направленных на выполнение задач президента и правительства России.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".


"AK&M" от 20.04.2020
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